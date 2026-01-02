Prorrogan la Tarifa Eléctrica Social Provincial hasta abril de 2026

El Gobierno anunció la prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial, que continuará vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026. La medida alcanza a los usuarios del servicio eléctrico provisto por Energía de Misiones y por las cooperativas de la provincia.

Según lo informado, la tarifa bonificada se aplicará a consumos mensuales de hasta 450 kilovatios hora (kWh). El esquema se mantendrá sin modificaciones durante el período de extensión.

La Tarifa Eléctrica Social Provincial se aplica a determinados usuarios residenciales y tiene como objetivo reducir el costo del servicio eléctrico para quienes se encuentran alcanzados por el beneficio. La prórroga fue dispuesta mediante una decisión administrativa del Ejecutivo provincial.