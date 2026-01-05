Donald Trump: “Vamos a gobernar Venezuela”

Donald Trump quiere presentar el relato bélico, captura de Nicolás Maduro y derrota del supuesto jefe narcoterrorista de Venezuela. 2026 es año electoral en USA y hay que agitar a los electores propios y a los independientes también. ¿Acaso él no presentó como éxito una falsa tregua en Gaza o un armisticio entre Rusia y Ucrania que en la realidad es una rendición de Kiev? Pero siempre habrá un Javier Milei dispuesto a creer en Papá Noel y los Reyes Magos.

“Vamos a gobernar Venezuela”, declaró en una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago. “No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano”, dijo Trump a la prensa en su club de Mar-a-Lago. “No vamos a permitir que eso suceda”.

Al declarar que Estados Unidos “gobernará” Venezuela, Trump provoca numerosas preguntas:

¿Estados Unidos tendrá una fuerza militar de ocupación?

¿Instalará un gobierno dócil durante varios años?

¿Controlará los tribunales y determinará quién extrae el petróleo?

¿USA se involucrará en una eventual guerra civil?

Trump habló extensamente sobre la posibilidad de llevar compañías petroleras estadounidenses para reconstruir la infraestructura energética del país y recuperar los derechos que alguna vez tuvo USA para explotar las reservas de petróleo.

Trump dijo que las compañías petroleras estadounidenses gastarán miles de millones de dólares en Venezuela para arreglar su infraestructura petrolera.

Cualquiera sabe que helicópteros volando a baja altura son un blanco sencillo de cualquier artillería, aún cuando sea ineficiente como la venezolana.

La detención y extradición de Nicolás Maduro es un relato de ficción similar al que hicieron los chavistas con la fuga de los opositores venezolanos de la Embajada argentina en Caracas.

La idea de que Diosdado Cabello pudo ocultarse y Nicolás Maduro no pudo resulta inverosímil.

Aún cuando Maduro ya es muy impopular es complicado iniciar una transición sin el oficialismo.

El chavismo es un fracaso: el PBI por habitante de Venezuela en 2025 es el mismo de 1945. 8 decadas perdidas. Pero los militares tienen el poder.

Conocer la verdadera historia es clave para evaluar lo que vendrá.

La detención de Maduro

El representante Carlos Giménez (republicano por Florida) se enteró de que Nicolás Maduro había sido capturado cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, lo llamó a las 04:27 a. m. para decirle: “Lo tenemos”, relató el legislador en una entrevista.

“Sabía de quién estaba hablando”, dijo Giménez, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien dijo que no tenía ningún conocimiento previo sobre la operación.

Giménez también afirmó, sin entrar en detalles, que Rubio afirmó que el líder venezolano estaba rodeado de agentes de seguridad cubanos y que “no les fue bien”.

El legislador afirmó que el presidente Trump tomó la decisión correcta al autorizar la captura de Maduro y que la acción envió una fuerte señal a otros regímenes, especialmente al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

“Estoy seguro de que Díaz-Canel ahora está reconsiderando su situación: ¿qué tan seguro está? No digo que estemos haciendo nada al respecto… Esto es una demostración de la capacidad y la habilidad de Estados Unidos, y cuando se tiene la voluntad de usarlas, se pueden obtener resultados realmente positivos”, dijo Giménez.

Él también especuló que Estados Unidos estaba negociando con los líderes restantes de Venezuela, “posiblemente la vicepresidente”, porque “creo que la principal preocupación en este momento es la seguridad, y no queremos una guerra civil dentro de Venezuela. Queremos que sea lo más pacífica posible”.

Algunos correligionarios republicanos del presidente Trump se han quejado de lo que consideran una Casa Blanca demasiado centrada en las intervenciones extranjeras en detrimento de los desafíos internos. Sin embargo, el partido se alineó en gran medida con él tras la operación para destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Un dictador malvado y narcoterrorista ha caído, creando un camino hacia la libertad para el maravilloso, altamente inteligente y trabajador pueblo de Venezuela”, dijo el senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) el 15 de marzo, un sentimiento compartido por otros legisladores republicanos, incluyendo críticos ocasionales como el representante centrista Don Bacon (republicano por Nebraska).

El senador republicano John Curtis de Utah adoptó un tono diferente, condenando al régimen de Maduro y al mismo tiempo pidiendo una sesión informativa del Congreso sobre la operación.

Muchos demócratas calificaron la medida tomada la noche anterior de ilegal y criticaron a Trump por eludir al Congreso en lo que consideraron un acto de guerra. El representante Greg Casar (demócrata por Texas) exigió una votación inmediata sobre una resolución sobre poderes de guerra para detener nuevas acciones. “Trump no tiene derecho a llevarnos a una guerra con Venezuela. Esto es imprudente e ilegal”, declaró.

La representante Jasmine Crockett (demócrata por Texas) agregó: “Trump prometió que no habría ‘nuevas guerras estúpidas’, pero está iniciando una con Venezuela sin la aprobación del Congreso”.

La representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien representa un distrito al norte de Miami, dijo que la destitución de Maduro fue una “buena noticia para mis amigos y vecinos” que huyeron de su gobierno. “Sin embargo, cortarle la cabeza a una serpiente es inútil si simplemente vuelve a crecer”, dijo.