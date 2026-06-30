Por la crecida del río Uruguay, cerraron el paso entre San Javier y Porto Xavier

El paso fronterizo internacional que une San Javier, Argentina, con Porto Xavier, Brasil, quedó cerrado este martes por la mañana como consecuencia de la crecida del río Uruguay.

Según informó la Policía de Misiones, la suspensión del servicio comenzó a regir desde las 8 y fue comunicada por la Prefectura Naval Argentina, ante el incremento del caudal del río.

Al momento de la evaluación, el río Uruguay alcanzaba los 6,53 metros en la zona y continuaba en ascenso. De acuerdo con los registros oficiales, el nivel de alerta está fijado en 8 metros, mientras que el nivel de evacuación corresponde a 10 metros.

Las fuerzas de seguridad, junto a Prefectura y Policía, mantienen un monitoreo permanente de la evolución del caudal. El paso permanecerá cerrado hasta que las condiciones permitan restablecer la circulación internacional de manera segura.

Desde la fuerza provincial indicaron que la suspensión continuará hasta nuevo aviso y dependerá de la evolución del nivel del río y de las condiciones de seguridad necesarias para restablecer el cruce.

Fuente: Primera Edición