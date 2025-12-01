Despliegan un operativo para recapturar a seis convictos prófugos en Bernardo de Irigoyen

La Unidad Regional XII de la Policía mantiene desplegado un amplio operativo de recaptura en la frontera para localizar a seis detenidos que escaparon esta madrugada de la dependencia de Bernardo de Irigoyen. El dispositivo incluye controles de accesos, rastrillajes en zonas de monte, patrullajes terrestres y aéreos con drones, canes rastreadores y grupos tácticos en puntos estratégicos y caminos secundarios.

La fuga fue detectada pasada la medianoche, cuando el personal de guardia constató un boquete en la pared del baño del calabozo. Los fugados fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Ferreira Alvez Juan José, Jorge Ojeda y Darío Brítez.

No obstante, pasadas algunas horas, una patrulla del Comando de San Antonio localizó y recapturó en San Antonio a Ferreira Alvez Juan José, quien fue nuevamente alojado en sede policial, confirmándose así que restan seis prófugos, todos con causas penales abiertas por delitos de distinta índole.

El operativo cerrojo cuenta con colaboración activa de todos los comandos regionales y también de la Policía Militar de Brasil, mediante intercambio de información en tiempo real y controles reforzados en la línea de frontera.

En paralelo, la Jefatura ordenó a Asuntos Internos, el inicio de la investigación administrativa para determinar responsabilidades vinculadas a la custodia de los detenidos al momento del hecho.