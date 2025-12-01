El Boleto Estatal Estudiantil Misionero continuará vigente hasta el 19 de diciembre

El gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, anunció este lunes la extensión del Boleto Estatal Estudiantil Misionero (BEEM) hasta el viernes 19 de diciembre, una medida que busca garantizar que los estudiantes puedan asistir a los exámenes del último tramo del ciclo lectivo sin dificultades económicas.

Según informó en su cuenta oficial de X, la prórroga alcanza a todos los niveles educativos —inicial, primario, secundario, terciario y universitario— y se aplicará en todas las modalidades del servicio de transporte público, tanto urbano como interurbano. Inicialmente, el beneficio estaba previsto hasta el 5 de diciembre, pero fue ampliado para acompañar el calendario de evaluaciones finales.

Passalacqua destacó que la decisión responde al compromiso del Gobierno provincial de sostener el acceso a la educación en un momento clave del año académico. De esta manera, miles de estudiantes misioneros podrán trasladarse de manera gratuita durante las semanas de exámenes y cierre de materias, un período que suele implicar múltiples viajes adicionales a las instituciones educativas.