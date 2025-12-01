Nación envió al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal

El Gobierno nacional presentó este lunes los principales detalles del proyecto de ley de reforma del Código Penal, que se tratará en las sesiones extraordinarias. Lo hizo durante una conferencia de prensa conjunta entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich.

La iniciativa sobre la que también trabajó el Ministerio de Justicia busca endurecer penas como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También, se intentará introducir nuevas figuras penales y hacer que varios delitos sean considerados imprescriptibles. Se menciona que uno de ellos podrían ser los casos de corrupción.

“Dejamos atrás la doctrina zaffaronista y pasamos a la del que las hace las paga”, afirmó Bullrich, quien este domingo presentó su renuncia al Ministerio de Seguridad para asumir su banca en el Senado el 10 de diciembre. Si bien el presidente Javier Milei todavía no le aceptó la renuncia, está previsto que lo haga en las próximas horas ya que este martes a las 12, asumirá de manera formal en su lugar Alejandra Monteoliva.

Los cambios en las penas del Código Penal

En conferencia de prensa, la exministra anunció que cambiarán las penas de los homicidios. La máxima pasará de 25 a 30 años. En tanto, también lo harán los agravantes. Según detalló, el proyecto prevé el “agravamiento de las penas” y protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores.

En este sentido, Bullrich adelantó que habrá cambios en la figura de lesiones y dijo que hicieron modificaciones en base al trabajo de la organización las Madres del Dolor. La pena actual, aclaró, es de uno a tres años, y en la figura agravada, de dos a cuatro, por lo que a futuro pretenden aumentarla de dos a seis, y si es agravada, de tres a seis.

“Es decir que si vos sos imprudente, manejaste de manera imprudente, estás mirando el celular o cualquier falta que estás cometiendo al manejar, la imprudencia la tenés que pensar antes como cualquier delito. Entonces vas a tener una pena seria, grave, algo que piden hace muchos años y que serán convocadas a la discusión de este Código Penal, por supuesto, las víctimas”, sostuvo.

Además, la integrantes del gabinete libertario se refirió a la ejecución de las condenas, y los límites de las penas. El oficialismo quiere que “se rechacen todos los recursos que implican que no se cumplan las condenas cuando las condenas son graves”, por lo que, amplió, todo aquél que tenga una condena “grave” la cumplirá de manera “completa”. “El máximo de la pena, las condenas perpetuas, no van a tener límite temporal”, amplió.

Cambios en la figura de legítima defensa

Otra de las modificaciones relevantes que buscan impulsar el Gobierno es sobre la figura de legítima defensa. La ministra saliente aseguró que cuando envíen el proyecto al Congreso buscarán “robustecer y cambiar fuertemente lo que es el concepto de legítima defensa” para que la presunción “esté a favor de quién se defiende”.

Tras esto, apuntó que las víctimas de delitos, o sus familiares si las víctimas fallecieron, “van a tener la posibilidad de intervenir en todo momento”.

“Esto significa que van a tener que llamar a las víctimas cuando le dan una condena condicional, una salida condicional, una salida transitoria, una salida educativa”, aclaró Bullrich.

El proyecto establece también el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Actualmente cuando la pena no supera los tres años el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código, se elevan los mínimos de las penas para evitar la liberación de los delincuentes, según describió el comunicado del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, tal como trascendió en los días previos, la ministra saliente dijo que buscan hacer que los delitos graves y gravísimos se consideren imprescriptibles.

“Homicidio agravado, abuso sexual en todas las modalidades, corrupción de menores, sustracción, retención y ocultamiento de menores con fines sexuales, trata de personas, secuestros extorsivos, atentados al orden constitucional, y al sistema democrático, procesos contra organizaciones criminales, terrorismo, trafico de estupefacientes, todos estos delitos son imprescriptibles”, puntualizó la exfuncionaria.