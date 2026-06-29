Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 para este lunes

La fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya forma parte de la historia y de las estadísticas. En ese contexto, este domingo comenzaron a desarrollarse los 16avos de final del propio certamen.

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, terminó como líder del Grupo J con puntaje ideal y en su cruce de 16vos tendrá enfrente a Cabo Verde. A continuación, las fechas, los horarios y los resultados para seguir cómo se define al campeón de la Copa Mundial de la FIFA en la final del domingo 19 de julio.

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón – Houston Stadium -14.00hs

vs. – Houston Stadium -14.00hs Alemania vs. Paraguay – Boston Stadium – 17.30hs

vs. – Boston Stadium – 17.30hs Países Bajos vs. Marruecos – Estadio Monterrey – 22.00hs

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega – Dallas Stadium – 14.00hs

vs. – Dallas Stadium – 14.00hs Francia vs. Suecia – New York New Jersey Stadium – 18.00hs

vs. – New York New Jersey Stadium – 18.00hs México vs. Ecuador – Estadio Ciudad de México – 22-00hs

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo – Atlanta Stadium – 13.00hs

vs. – Atlanta Stadium – 13.00hs Bélgica vs. Senegal – Seattle Stadium – 17.00hs

vs. – Seattle Stadium – 17.00hs Estados Unidos vs. Bosnia – San Francisco Bay Area Stadium – 21.00hs

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – Los Angeles Stadium – 16.00hs

vs. – Los Angeles Stadium – 16.00hs Portugal vs. Croacia – Toronto Stadium – 20.00hs

Viernes 3 de julio