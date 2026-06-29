lunes, junio 29, 2026
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El Parque Moconá permanece cerrado ante el desborde del arroyo Yabotí

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Desde las primeras horas de este lunes, el Parque Provincial Moconá permanece cerrado al público debido al desborde del arroyo Yabotí, que alcanzó aproximadamente dos metros de agua sobre el puente de acceso.

La decisión fue tomada como medida preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes. Además del cierre del ingreso, quedaron suspendidos los paseos náuticos que se realizan en el área protegida.

El fenómeno responde a la crecida del curso de agua, que suele registrar variaciones importantes en épocas de intensas lluvias. Las autoridades informaron que el acceso será rehabilitado una vez que el nivel del arroyo descienda y se aseguren condiciones seguras para el tránsito.

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