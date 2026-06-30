martes, junio 30, 2026
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Mundial: Paraguay eliminó por penales a Alemania y consiguió una histórica clasificación a los octavos

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Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en la llave 1 de la fase eliminatoria. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, el equipo sudamericano se impuso 4-3 en la tanda de penales y avanzó a la siguiente instancia.

El conjunto guaraní abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo gracias a Julio Enciso, que aprovechó una de las pocas ocasiones claras de su equipo. En el complemento, Kai Havertz igualó para Alemania a los ocho minutos y llevó el partido a una definición desde los doce pasos.

En los penales, Paraguay convirtió por intermedio de Maurício Magalhães, Gustavo Gómez, Matías Galarza Fonda y José Canale. Antonio Sanabria y Fabián Balbuena no pudieron convertir, aunque sus errores no impidieron la clasificación.

Del lado alemán, fallaron Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah, lo que terminó sellando una eliminación inesperada para uno de los candidatos al título.

Las estadísticas reflejaron un amplio dominio de Alemania, que tuvo el 68% de la posesión, remató 20 veces al arco contra siete de Paraguay y completó 754 pases correctos frente a 178 de su rival. Sin embargo, la efectividad defensiva y la contundencia en la definición permitieron que la Albirroja firmara una clasificación histórica y se metiera entre los mejores del torneo.

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