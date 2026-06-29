Alerta por lluvias y posterior marcado descenso térmico en Misiones

El cambio comenzará a notarse a partir de mediados de semana, con un aumento progresivo de la nubosidad y precipitaciones dispersas que afectarán inicialmente a las zonas Sur y Centro. Para el fin de semana, el aire de origen polar se asentará con fuerza, registrándose las mañanas más frías de lo que va del mes, con mínimas que podrían rozar los 5°C en las zonas más elevadas de la provincia, como San Pedro y Bernardo de Irigoyen.

Se recomienda a la población seguir de cerca las actualizaciones de los organismos oficiales y tomar los recaudos necesarios ante el abrupto recambio de masa de aire.