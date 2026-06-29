Alerta por lluvias y posterior marcado descenso térmico en Misiones
El cambio comenzará a notarse a partir de mediados de semana, con un aumento progresivo de la nubosidad y precipitaciones dispersas que afectarán inicialmente a las zonas Sur y Centro. Para el fin de semana, el aire de origen polar se asentará con fuerza, registrándose las mañanas más frías de lo que va del mes, con mínimas que podrían rozar los 5°C en las zonas más elevadas de la provincia, como San Pedro y Bernardo de Irigoyen.
Se recomienda a la población seguir de cerca las actualizaciones de los organismos oficiales y tomar los recaudos necesarios ante el abrupto recambio de masa de aire.
- Lunes y Martes: Jornadas de transición. Cielo parcialmente nublado con temperaturas agradables por la tarde, rondando los 19°C de máxima. Vientos leves del sector noreste.
- Miércoles: Aumento de la inestabilidad. Probabilidad de lluvias intermitentes y algunas tormentas aisladas debido a la llegada del frente frío. Las temperaturas máximas no superarán los 17°C.
- Jueves: Las lluvias comenzarán a cesar desde el sur provincial, dejando paso a una masa de aire seco y frío. Marcado descenso térmico hacia la noche.
- Viernes y Fin de Semana: Tiempo estable, despejado pero muy frío. Temperaturas mínimas de entre 5°C y 8°C, con sensación térmica inferior por efecto del viento sur. Máximas que apenas alcanzarán los 15°C.