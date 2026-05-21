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Semana fría

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Misiones inicia la semana con un marcado descenso de temperaturas y condiciones de estabilidad, bajo la influencia de un sistema de alta presión que garantizará días soleados y sin lluvias al menos hasta el miércoles.

Este lunes  se presentará con una mañana fría y una tarde fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 7 °C de mínima en San Vicente y los 18 °C de máxima en Eldorado. Los vientos soplarán del sur y contribuirán a mantener el ambiente frío, con sensación térmica aún más baja en las primeras horas del día.

Para el martes 19, se prevé una jornada de pleno sol, con condiciones estables y ambiente frío por la mañana, seguido de una tarde templada. Las temperaturas irán de los 5 °C en Aristóbulo del Valle a los 19 °C en Iguazú, con vientos suaves del sureste.

El miércoles -20 de mayo- continuará el mismo patrón meteorológico, con cielo despejado, baja nubosidad y un ambiente frío a fresco. Las mínimas volverán a ubicarse cerca de los 5 °C en zonas como San Pedro, mientras que las máximas rondarán los 19 °C en Eldorado.

El pronóstico anticipa así una primera mitad de semana estable, con predominio de sol, aire seco y temperaturas típicas del otoño, mientras que hacia el fin de semana podrían registrarse nuevas inestabilidades en la región.

 

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