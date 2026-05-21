La OMS declara emergencia sanitaria internacional por brote de ébola en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el avance de un brote de ébola en África. La medida fue adoptada por la expansión de la variante Bundibugyo, que ya afecta a la República Democrática del Congo y a Uganda.

El organismo internacional explicó que la decisión responde a la gravedad del escenario epidemiológico y al riesgo de propagación regional. En paralelo, se activaron mecanismos de coordinación internacional para reforzar la vigilancia sanitaria y el envío de recursos.

El epicentro del brote se encuentra en la provincia congoleña de Ituri, donde las autoridades sanitarias reportan ocho casos confirmados por laboratorio y cerca de 300 sospechosos. Además, se contabilizan más de 80 muertes presuntas vinculadas al virus.

La situación se agravó en las últimas horas tras la confirmación de nuevos contagios en Kampala, capital de Uganda, donde también se registró un fallecimiento. Según los reportes, los casos no tendrían vínculo epidemiológico directo, lo que eleva la preocupación por una posible circulación comunitaria.

A pesar de la declaración de emergencia, la OMS aclaró que el brote aún no cumple con todos los criterios para ser catalogado como pandemia bajo el Reglamento Sanitario Internacional. Sin embargo, se emitió una alerta preventiva ante el riesgo de expansión.

El avance del virus generó preocupación en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), que advirtieron sobre el impacto del flujo migratorio en la región. En ese marco, convocaron a una reunión de urgencia con agencias sanitarias de Estados Unidos, China y Europa.

El ébola es una enfermedad altamente letal con una tasa de mortalidad estimada entre el 60% y el 80%, según antecedentes epidemiológicos. Su transmisión se produce por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o materiales contaminados.

Los síntomas incluyen fiebre alta, debilidad extrema y hemorragias internas y externas, lo que dificulta su manejo clínico en contextos con sistemas sanitarios limitados. Por ese motivo, la contención temprana es clave para evitar su propagación.

Desde la OMS remarcaron que la declaración de emergencia busca acelerar la movilización de fondos internacionales y fortalecer las barreras sanitarias en los países afectados. También se prevé el envío de equipos médicos y tratamientos experimentales.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del brote, en un contexto donde las autoridades sanitarias advierten que las próximas semanas serán decisivas para contener la expansión del virus en África.