En Misiones, proponen boleta única partidaria y límite de sublemas para las elecciones

Durante una nueva reunión del espacio Encuentro Misionero, el diputado provincial Carlos Rovira anticipó que la próxima semana ingresaría a la Cámara de Representantes una iniciativa que buscará modificar aspectos centrales del actual sistema electoral provincial.

La propuesta contempla incorporar la boleta única partidaria y, al mismo tiempo, limitar la cantidad de sublemas a un máximo de cuatro candidatos por espacio político y por municipio. Según se explicó durante el encuentro, el objetivo apunta a ordenar la oferta electoral y reducir la dispersión de candidaturas que se produce bajo el esquema vigente.

El proyecto será remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial, ámbito donde comenzará el debate parlamentario. De acuerdo a lo adelantado por Rovira, la intención será convocar a representantes de distintos sectores políticos e institucionales para discutir la iniciativa y analizar posibles consensos en torno a la reforma.

La propuesta aparece luego de varias semanas en las que Encuentro Misionero instaló públicamente la discusión sobre cambios en el sistema electoral. En ese contexto, el espacio ya había manifestado su respaldo a la eliminación de las PASO en el Congreso Nacional y también había abierto el debate sobre eventuales modificaciones a la Ley de Lemas en Misiones.

El nuevo esquema planteado buscaría avanzar hacia un modelo híbrido. La idea de incorporar la boleta única partidaria apunta a simplificar el proceso de votación y ordenar las opciones dentro de cada fuerza política, aunque sin eliminar completamente la competencia interna mediante sublemas.

Uno de los ejes centrales de la reforma será justamente la reducción de candidaturas. El planteo establece que cada lema podrá presentar hasta cuatro sublemas por municipio, una cifra considerablemente menor a la que actualmente suele registrarse en varias localidades misioneras.

Desde el espacio político sostienen que el sistema vigente genera complicaciones para el electorado debido a la gran cantidad de boletas, listas y nombres que aparecen en el cuarto oscuro. Bajo esa mirada, la boleta única partidaria permitiría hacer más ágil y comprensible el acto electoral, aunque evitando adoptar un modelo de boleta única tradicional que, consideran, podría limitar demasiado la representación interna de cada partido o frente.