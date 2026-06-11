jueves, junio 11, 2026
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Estatales cobrarán el aguinaldo el 19 de junio

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El gobernador Hugo Passalacqua comunicó que el viernes 19 de junio estará acreditado el Sueldo Anual Complementario para jubilados, pensionados, retirados provinciales y empleados públicos activos del Estado provincial.

El gobernador Hugo Passalacqua, a través de sus redes sociales, informó que el viernes 19 de junio estará acreditado el Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados, pensionados, retirados provinciales y empleados públicos activos del Estado provincial. La medida alcanza a los sectores que perciben haberes a través de la administración provincial.

 

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