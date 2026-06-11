Estatales cobrarán el aguinaldo el 19 de junio

El gobernador Hugo Passalacqua comunicó que el viernes 19 de junio estará acreditado el Sueldo Anual Complementario para jubilados, pensionados, retirados provinciales y empleados públicos activos del Estado provincial.

El gobernador Hugo Passalacqua, a través de sus redes sociales, informó que el viernes 19 de junio estará acreditado el Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados, pensionados, retirados provinciales y empleados públicos activos del Estado provincial. La medida alcanza a los sectores que perciben haberes a través de la administración provincial.