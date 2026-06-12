Música, color y emoción en el mítico Estadio Azteca

El Mundial 2026 ya está en marcha. La histórica edición que reúne a 48 selecciones tuvo su acto inaugural este jueves en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario cargado de simbolismo por haber sido testigo de las consagraciones de Pelé y Diego Maradona.

La ceremonia fue breve pero colorida, con un despliegue artístico que reunió a figuras de renombre internacional como Maná, Shakira, J Balvin, Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules, quienes animaron la previa ante miles de espectadores.

Tras la fiesta, México y Sudáfrica disputaron el partido inaugural de una Copa del Mundo que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol por su nuevo formato ampliado.

La Selección argentina llega como una de las grandes candidatas al título y buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022. Además, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, que disputará su sexto Mundial y establecerá un récord histórico de participaciones.