Paro nacional de 24 horas de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabezará hoy un paro nacional de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en lo que constituirá la primera medida de fuerza sindical desde los comicios del 26 de octubre.
La protesta incluirá una movilización al mediodía hacia la Secretaría de Trabajo, donde exigirán la reapertura “inmediata” de las paritarias.
Desde la conducción del gremio, que anticipó una alta adhesión a la huelga, sostienen que la reforma propuesta “acarrea perjuicios directos” sobre las condiciones laborales. La jornada coincidirá además con la tradicional marcha semanal de los jubilados.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que la reforma laboral está “íntimamente vinculada” al reciente acuerdo comercial con los Estados Unidos y alertó que ambos procesos implican “trabajar más y por menos plata para abaratar costos”. “Sin huelga y movilización no la frenamos”, sostuvo.
Aguiar -quien fue denunciado penalmente por el Gobierno por presuntos delitos contra el orden constitucional- señaló que los “altos niveles de adhesión anticipados” reflejan “una creciente toma de conciencia” entre los trabajadores respecto de los efectos que tendría la legislación en los contratos laborales.