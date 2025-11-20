Paro nacional de 24 horas de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabezará hoy un paro nacional de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en lo que constituirá la primera medida de fuerza sindical desde los comicios del 26 de octubre.

La protesta incluirá una movilización al mediodía hacia la Secretaría de Trabajo, donde exigirán la reapertura “inmediata” de las paritarias.

Desde la conducción del gremio, que anticipó una alta adhesión a la huelga, sostienen que la reforma propuesta “acarrea perjuicios directos” sobre las condiciones laborales. La jornada coincidirá además con la tradicional marcha semanal de los jubilados.