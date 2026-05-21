Mañanas frías, tardes agradables
El ingreso de una masa de aire frío consolidó condiciones de estabilidad atmosférica en toda la provincia, con mañanas frías, baja nubosidad y tardes agradables bajo cielo despejado.
La estabilidad atmosférica dominará la jornada de este martes con cielo mayormente despejado y escasa nubosidad. El aire frío provocará un marcado descenso térmico durante la mañana, aunque hacia la tarde el ambiente se tornará más agradable con temperaturas templadas y presencia de sol.
La temperatura máxima estimada será de 19°C en Iguazú, mientras que la mínima provincial descendería hasta los 5°C en Aristóbulo del Valle.
La temperatura máxima estimada alcanzará los 19°C en Eldorado, mientras que la mínima provincial descendería hasta los 5°C en San Pedro, consolidando un escenario de características invernales en Misiones.