Mañanas frías, tardes agradables

El ingreso de una masa de aire frío consolidó condiciones de estabilidad atmosférica en toda la provincia, con mañanas frías, baja nubosidad y tardes agradables bajo cielo despejado.

La estabilidad atmosférica dominará la jornada de este martes con cielo mayormente despejado y escasa nubosidad. El aire frío provocará un marcado descenso térmico durante la mañana, aunque hacia la tarde el ambiente se tornará más agradable con temperaturas templadas y presencia de sol.

La temperatura máxima estimada será de 19°C en Iguazú, mientras que la mínima provincial descendería hasta los 5°C en Aristóbulo del Valle.

En tanto, el miércoles el dominio de un sistema de alta presión mantendrá condiciones de estabilidad, con baja cobertura nubosa y amplitud térmica marcada. El amanecer volverá a sentirse frío en toda la provincia, mientras que por la tarde el tiempo se presentará agradable y seco.

La temperatura máxima estimada alcanzará los 19°C en Eldorado, mientras que la mínima provincial descendería hasta los 5°C en San Pedro, consolidando un escenario de características invernales en Misiones.