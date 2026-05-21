jueves, mayo 21, 2026
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El Ahora Pan actualiza su precio

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El ministro de Hacienda  Adolfo Safrán, anunció este martes la prórroga del programa provincial Ahora Pan hasta el 15 de junio. A través de esta herramienta, el kilo de pan francés o similar tendrá un valor de referencia de $2.800.

La novedad es que sube $300 el kilo en panaderías adheridas, un costo que no se modificaba desde septiembre.

Una vez que llegue la fecha, las condiciones del programa —que tenía vigencia hasta el pasado viernes—, serán revisados por el Gobierno provincial en conjunto con las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos.

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