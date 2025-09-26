La Policía desplegará tecnología y control para la Estudiantina
La Jefatura de Policía, a través de la Dirección General de Seguridad, pondrá en marcha como todos los años un operativo para la Estudiantina de Posadas, el desfile más grande de la provincia que reunirá a más de 4 mil jóvenes de distintos colegios sobre la Costanera capitalina, además de familiares y turistas que cada año se suman a este espectáculo cultural.
Accesos y filtros de control
El ingreso estará habilitado exclusivamente por dos accesos oficiales:
Calle Esteban Benítez y Calle Lanusse
Calle Córdoba y Calle Lanusse
En estos puntos se instalarán filtros de control policial donde no se permitirá ingresar con desodorantes en aerosol, palos, elementos punzocortantes como cuchillos y tijeras, cinturones con hebillas de hierro, encendedores ni otros objetos que puedan representar un riesgo, como tampoco banderas que no correspondan a las carrozas, cuerpo de baile y la banda de música.
Durante el evento se dispondrán cortes en:
Avenida Roque Pérez y Calle Rivadavia
Avenida Mitre y Costanera
Avenida Roque Sáenz Peña y Mitre
Estos cortes permitirán priorizar la seguridad de los peatones y organizar el tránsito en las zonas cercanas al desfile.
El operativo contará con un monitoreo integral mediante drones y cámaras del 911, además de efectivos desplegados con cámaras corporales en distintos tramos de la Costanera y alrededores, registrando en tiempo real el desarrollo del espectáculo.
El operativo se desplegará desde la primera noche de desfile el viernes 26 de septiembre, continuará el sábado 27 y se mantendrá activo durante todas las jornadas previstas de la Estudiantina, hasta su culminación en los primeros días de octubre.