La Policía desplegará tecnología y control para la Estudiantina

La Jefatura de Policía, a través de la Dirección General de Seguridad, pondrá en marcha como todos los años un operativo para la Estudiantina de Posadas, el desfile más grande de la provincia que reunirá a más de 4 mil jóvenes de distintos colegios sobre la Costanera capitalina, además de familiares y turistas que cada año se suman a este espectáculo cultural.

Accesos y filtros de control

El ingreso estará habilitado exclusivamente por dos accesos oficiales:

Calle Esteban Benítez y Calle Lanusse

Calle Córdoba y Calle Lanusse

En estos puntos se instalarán filtros de control policial donde no se permitirá ingresar con desodorantes en aerosol, palos, elementos punzocortantes como cuchillos y tijeras, cinturones con hebillas de hierro, encendedores ni otros objetos que puedan representar un riesgo, como tampoco banderas que no correspondan a las carrozas, cuerpo de baile y la banda de música.

Durante el evento se dispondrán cortes en:

Avenida Roque Pérez y Calle Rivadavia

Avenida Mitre y Costanera

Avenida Roque Sáenz Peña y Mitre

Estos cortes permitirán priorizar la seguridad de los peatones y organizar el tránsito en las zonas cercanas al desfile.

 

El operativo contará con un monitoreo integral mediante drones y cámaras del 911, además de efectivos desplegados con cámaras corporales en distintos tramos de la Costanera y alrededores, registrando en tiempo real el desarrollo del espectáculo.

El operativo se desplegará desde la primera noche de desfile el viernes 26 de septiembre, continuará el sábado 27 y se mantendrá activo durante todas las jornadas previstas de la Estudiantina, hasta su culminación en los primeros días de octubre.

