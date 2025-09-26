Buen tiempo hasta el viernes

La Dirección General de Alerta Temprana informó que la provincia vivirá entre jueves y viernes jornadas marcadas por el sol, temperaturas agradables y un ambiente típicamente primaveral, aunque para el sábado se anticipa un cambio de escenario con la llegada de inestabilidad y precipitaciones.

Este jueves 25 de septiembre el sistema de alta presión mantiene condiciones de estabilidad. Se espera una jornada con cielo despejado, mañanas frías a frescas y tardes templadas. Los vientos soplarán del este y sureste, con intensidades de entre 6 y 18 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. La temperatura máxima se registrará en Montecarlo con 29 °C, mientras que la mínima será de 9 °C en San Pedro, con una sensación térmica de apenas 7 °C.

Para el vierne, las condiciones se mantendrán similares, aunque con un leve aumento de la nubosidad hacia la tarde-noche. Los vientos rotarán del este al noreste y podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h. El día comenzará fresco, pero la tarde será cálida, con máximas de 28 °C en Posadas y mínimas de 10 °C en San Pedro, donde la sensación térmica podría bajar a 8 °C.

El panorama cambiará el sábado, cuando un área de baja presión y la aproximación de un frente frío generen abundante nubosidad y lluvias acompañadas de tormentas aisladas. Las precipitaciones estimadas varían entre 1 y 27 milímetros en la provincia, con mayor probabilidad hacia la tarde-noche. Los vientos del noreste rotarán al sureste y las temperaturas descenderán en el sur, aunque la máxima provincial podría llegar a 29 °C en Puerto Iguazú. La mínima se prevé en 13 °C en Bernardo de Irigoyen.