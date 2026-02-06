El calor extremo continuará hasta el lunes

El Departamento de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de Posadas (Opad) emitió una advertencia por ola de calor entre este martes y el lunes 9 de febrero, con temperaturas máximas pronosticadas entre 37° y 39°. Esta condición de calor persistente puede representar un riesgo para la salud de la población, sobre todo si se combina con alta humedad y radiación solar intensa.

Frente a este escenario, las autoridades provinciales de salud y especialistas instan a la comunidad a extremar cuidados para prevenir golpes de calor, insolación y agotamiento térmico, cuadros que pueden agravarse rápidamente si no se detectan a tiempo.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones recomienda una serie de acciones básicas para minimizar los efectos del calor extremo en la salud de todas las personas, en especial de los grupos más vulnerables como niños y niñas, personas mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas.

Hidratación constante

• Beber agua con frecuencia durante todo el día, aun si no se siente sed.

Evitar la exposición solar directa

• Mantenerse a la sombra o en espacios frescos entre las 10 y las 17 horas, cuando la radiación ultravioleta es más intensa.

Ropa adecuada y protección

• Usar ropa liviana, clara y holgada.

• Colocar gorros, sombreros y protector solar al salir al exterior.

Lugares frescos

• Permanecer en ambientes ventilados o con sombra.

• Evitar actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

Adultos mayores y niños

• Ofrecer líquidos con frecuencia y supervisar su bienestar, ya que son más susceptibles a los efectos del calor.

Precaución con vehículos

• No dejar personas ni mascotas en vehículos cerrados, aunque sea por pocos minutos.

Atención ante señales de alarma

• Prestar atención a síntomas como fiebre alta, confusión, mareos intensos, náuseas o desmayos. Ante estos signos o cualquier malestar grave, se recomienda consultar de inmediato con un centro de salud y evitar la automedicación.

Las altas temperaturas pueden tener efectos severos sobre la salud si no se toman precauciones. Mantenerse informado sobre la evolución de la ola de calor y adaptar hábitos cotidianos durante estos días será clave para prevenir complicaciones, indicaron.