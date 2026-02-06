Cómo funciona el autodespacho de combustible en Posadas

Con más de 100 bocas habilitadas, YPF consolida la expansión del autodespacho como parte de un proceso de modernización de su red.

La modalidad avanza principalmente en grandes centros urbanos y corredores estratégicos, y Posadas no es la excepción, ya que se encuentra habilitado el servicio en la estación de la petrolera local, situada en el barrio Itaembé Guazú.

Actualmente sistema opera exclusivamente a través de la aplicación móvil de la empresa, con la asistencia de los vendedores para guiar a los clientes. Es decir, el personal continúa cumpliendo un rol activo en la asistencia de los consumidores, la supervisión de la operación y la gestión de servicios complementarios, especialmente en horarios sensibles o ante usuarios que aún no adoptaron plenamente el autoservicio.

Cabe mencionar que autodespacho ya está presente en varias localidades del centro y norte del país, con presencia en ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Puerto Madryn, Tucumán y Mendoza, entre otras.

Cómo usar el Autodespacho YPF

Ubica el vehículo en el sector habilitado, cerca del surtidor

Abre la aplicación de YPF en tu celular

Escanea el código QR que se encuentra en el lugar

Configura la carga: Selecciona tipo de combustible y monto a cargar.

Elige el medio de pago en la app. El surtidor se habilitará automáticamente.