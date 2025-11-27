Extienden a toda Misiones la advertencia naranja por riesgo muy alto de incendios

La Dirección General de Alerta Temprana de Misiones emitió este miércoles un nuevo informe, en el cual extiende la advertencia de riesgo «muy alto» (nivel naranja) de incendios a la totalidad de la provincia.

Hasta ayer martes, el departamento General Manuel Belgrano estaba en alerta amarilla, es decir, en nivel de riesgo alto, y era el único en tal condición, pero hoy se sumó a los del resto de la provincia, con riesgo muy alto.

Así, los 17 departamentos misioneros ya se encuentran bajo la segunda máxima advertencia. Esto responde a la persistencia de condiciones climáticas adversas que hacen propicia la propagación del fuego.

En ese sentido, factores como el déficit hídrico, las altas temperaturas y los fuertes vientos llevaron a las autoridades a elevar el nivel de peligrosidad a naranja en todos los municipios, lo que requiere la máxima prevención por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con los registros históricos, la anterior vez que rigió un nivel de advertencia similar en Misiones fue el pasado 11 de enero, ya que desde entonces el riesgo de incendios fue menor. Así, hace más de diez meses que la provincia no se encuentra en este nivel crítico.

Prohibición absoluta de realizar quemas

Ante esta situación crítica, las autoridades provinciales reiteran la prohibición absoluta de realizar cualquier tipo de quema de pastizales, residuos o maleza.

A su vez, se insta a la población a extremar las medidas de cuidado y a evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en áreas con vegetación.

En caso de detectar cualquier foco de incendio o columna de humo, se recuerda la obligatoriedad de dar aviso inmediato a la línea de emergencia 911.