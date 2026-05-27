Banco Nación y Misiones firman convenio con nuevas líneas de financiamiento

El Banco Nación y el gobierno de Misiones anunciaron este martes nuevas líneas de financiamiento por un total de $97.000 millones destinadas a fortalecer distintos sectores productivos de la provincia, con especial foco en las economías regionales y las pequeñas y medianas empresas.

El acuerdo contempla créditos con bonificaciones de hasta 14 puntos sobre la tasa de interés para actividades vinculadas a la producción yerbatera y forestal, el sector tealero, la compra de maquinaria agrícola y proyectos de innovación tecnológica y transformación digital para Pymes.

Además, se incorporaron herramientas de financiamiento para iniciativas relacionadas con biomasa, almacenamiento energético y obras de infraestructura vinculadas al gas natural.

La presentación contó con la participación del gobernador Hugo Passalacqua; el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; y el ministro de Industria, Federico Fachinello.

También participaron la gerente Zonal del Banco Nación, Florencia Soto; el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Guillermo Fachinello; y el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Federico Panozzo, junto a representantes de cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

Durante el encuentro, Soto destacó que la bonificación de tasas “permite una baja en el costo financiero que genera mejores condiciones de acceso al crédito”, y añadió que las herramientas anunciadas buscan impulsar sectores estratégicos de la provincia y acompañar la transformación digital de las MiPyMEs.