Banco Nación y Misiones firman convenio con nuevas líneas de financiamiento
El Banco Nación y el gobierno de Misiones anunciaron este martes nuevas líneas de financiamiento por un total de $97.000 millones destinadas a fortalecer distintos sectores productivos de la provincia, con especial foco en las economías regionales y las pequeñas y medianas empresas.
El acuerdo contempla créditos con bonificaciones de hasta 14 puntos sobre la tasa de interés para actividades vinculadas a la producción yerbatera y forestal, el sector tealero, la compra de maquinaria agrícola y proyectos de innovación tecnológica y transformación digital para Pymes.
Además, se incorporaron herramientas de financiamiento para iniciativas relacionadas con biomasa, almacenamiento energético y obras de infraestructura vinculadas al gas natural.
La presentación contó con la participación del gobernador Hugo Passalacqua; el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; y el ministro de Industria, Federico Fachinello.
También participaron la gerente Zonal del Banco Nación, Florencia Soto; el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Guillermo Fachinello; y el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Federico Panozzo, junto a representantes de cámaras empresariales y referentes del sector productivo.
Durante el encuentro, Soto destacó que la bonificación de tasas “permite una baja en el costo financiero que genera mejores condiciones de acceso al crédito”, y añadió que las herramientas anunciadas buscan impulsar sectores estratégicos de la provincia y acompañar la transformación digital de las MiPyMEs.
Desde el Banco Nación señalaron que las nuevas líneas forman parte de una política de asistencia crediticia orientada al desarrollo productivo con alcance federal y condiciones competitivas de financiamiento.