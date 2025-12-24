Así funcionarán los servicios municipales en Posadas durante las Fiestas

La Municipalidad de Posadas informó cómo funcionarán los servicios municipales durante Navidad y Año Nuevo, con recolección de residuos domiciliarios reducida y horarios especiales en Puntos Limpios, en distintos puntos de la ciudad, para garantizar el orden y la limpieza durante las fiestas y minimizar el impacto en los barrios.

La recolección de residuos se prestará de manera reducida. Desde el Municipio solicitan a los vecinos evitar sacar los residuos hasta el 26 de diciembre, con el objetivo de optimizar el recorrido de los camiones y evitar acumulación en la vía pública.

Puntos Limpios

Miércoles 24/12: abiertos de 07:00 a 17:00 horas.

Jueves 25/12: cerrados.

Durante esa jornada, se dispondrán contenedores de residuos domiciliarios en el exterior de cada Punto Limpio para su uso.

Ecopuntos

Miércoles 24/12: cerrados.

cerrados. Jueves 25/12: cerrados.

Año Nuevo

El servicio de recolección de residuos domiciliarios también será reducido. El Municipio recomienda no sacar bolsas y recipientes con basura hasta el 2 de enero. Esto facilitará la logística y mantendrá la limpieza urbana.

Puntos Limpios

Miércoles 31/12: abiertos de 07:00 a 17:00 horas .

Jueves 01/01: cerrados.

Al igual que en Navidad, habrá contenedores de residuos domiciliarios ubicados fuera de cada Punto Limpio.

Ecopuntos

Miércoles 31/12: cerrados.

cerrados. Jueves 01/01: cerrados.

Desde el Municipio reiteraron el pedido de colaboración y responsabilidad a los vecinos durante las fiestas. El objetivo es evitar desbordes, mantener la ciudad limpia y garantizar un mejor servicio para todos durante los días posteriores.