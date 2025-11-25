Nueva suba del precio de los combustibles

La semana comenzó con un nuevo incremento en los precios de los combustibles en Posadas y, con esta actualización, algunas estaciones de servicio ya exhiben valores por encima de los $2.000 por litro, marcando un nuevo récord para los automovilistas misioneros.

Este martes se confirmaron las subas en los surtidores: en YPF, la nafta Súper pasó de $1.659 a $1.703. La Infinia subió de $1.864 a $1.896, el Infinia diésel escaló de $1.903 a $1.947. En Axion la Quantium trepó a $1.949, el diésel pasó de $1.842 a $1.843.

Por su parte, el los surtidores de la petrolera Shell los precios tuvieron en mayor impacto, la nafta súper subió de $1.678 a $1.739, la V-Power nafta escaló de $1.950 a $1.993, la V-Power diésel pasó de $1.999 a $2.039 y el diésel Evolux registró un movimiento de $1.731 a $1.785.