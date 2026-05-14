Ya rige el aumento de combustibles de YPF

YPF aplicó hoy- jueves- un incremento del 1 por ciento en el precio de sus combustibles, que comenzó a regir desde la medianoche. La compañía decidió prorrogar por 45 días el esquema de congelamiento parcial que había implementado como respuesta al alza internacional del petróleo. En Posadas, la nafta súper pasó a costar 2.217 pesos, la nafta premium Infinia trepó a 2.425 pesos y el Infinia Diesel alcanzó los 2.523 pesos.

El anuncio fue realizado el miércoles por el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, a través de sus redes sociales. “A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, expresó el directivo. La petrolera decidió no trasladar completamente ese incremento a los combustibles vendidos en el mercado interno.

Según explicó el titular de YPF, la empresa implementó una “cuenta compensadora” para recuperar más adelante parte de los ingresos que resigna actualmente. Desde el inicio de la guerra, el precio de los combustibles acumuló aumentos superiores al 23%. Sin embargo, desde la compañía estiman que aún existe un atraso cercano al 15% respecto de los valores internacionales.

El nuevo ajuste del 1% en los combustibles de YPF profundiza la tendencia alcista que comenzó hace meses, aunque la petrolera decidió atenuar el impacto con un congelamiento parcial extendido por 45 días. En Posadas, los conductores deberán enfrentar valores que ya superan los $2.500 para las variedades premium, mientras la empresa admite que aún existe un desfasaje del 15% con los precios internacionales. La “cuenta compensadora” anunciada por Horacio Marín aparece como una apuesta a futuro que, por ahora, no frena la suba en los surtidores.