Passalacqua reorganizó ministerios

Con el objetivo de fortalecer la eficiencia de la administración pública, el gobernador Hugo Passalacqua oficializó ayer una reestructuración integral del gabinete. A través de decretos publicados en el Boletín Oficial de Misiones, el Ejecutivo provincial llevó adelante fusiones de ministerios y secretarías, además de cambios en la conducción de organismos y empresas de la Provincia.

De acuerdo a lo manifestado por el mandatario, la decisión está focalizada en la premisa de que la eficiencia del Estado exige unificar áreas con directa promoción técnica y territorial.

La medida eliminará los ministerios de Energía, Cambio Climático y Agricultura Familiar, cuyas funciones pasarán a desarrollarse dentro de otras carteras del Poder Ejecutivo.

A través del Decreto N° 1317, el Ejecutivo dispuso la fusión de organismos en áreas clave de la administración pública. De esta manera, la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar pasará a funcionar como subsecretaría dentro de la órbita del Ministerio del Agro y la Producción.

Asimismo, la cartera agraria a cargo de Facundo López Sartori asumirá la dependencia funcional de las firmas de participación estatal Biofábrica Misiones Sociedad Anónima y Misio-Pharma Sociedad de Estado.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a cargo de Adolfo Safrán absorberá a las actuales secretarías de Estado de Energía y de Cambio Climático, que pasarán a funcionar como subsecretarías.

En tanto, en Energía de Misiones se convocó a una asamblea extraordinaria para renovar el directorio. En la ocasión, el ahora ex intendente Julio César Barreto fue designado presidente de la entidad, en reemplazo de Virginia Kluka.

Julio César Barreto, intendente de Montecarlo durante tres períodos y exdiputado provincial, asumió la presidencia de Energía de Misiones. Su trayectoria está vinculada al sector dado que fue consejero de la Cooperativa Eléctrica de Montecarlo a principios del 2000. Además cuenta con experiencia en la gestión de grandes obras de infraestructura, con una mirada social y de eficiencia presupuestaria.

Lo acompañará Hugo José Amable como vicepresidente. Además, José Luis Garay será el nuevo director de la empresa, en lugar de Emiliano Ciz.

En tanto, también se registraron cambios importantes en otras áreas de la Provincia. Es así que en la Dirección General de Arquitectura, el gobernador dejó sin efecto las designaciones de Sergio Daniel Bresiski y Magalí Cabrera.

En su reemplazo, designó al arquitecto Juan Carlos Balsari como director de Infraestructura, quien además quedará a cargo de la Dirección General de Arquitectura de forma provisoria, de acuerdo a los decretos 1322 y 1323. Esta doble designación de cargos está pensada – de acuerdo a lo que indicaron desde la Provincia- para garantizar el funcionamiento operativo del organismo provincial.

Para concretar el nombramiento de Balsari, el Ejecutivo dejó sin efecto la función que venía desempeñando como director de Planificación y lo exceptuó de las restricciones previstas en la normativa para cubrir el cargo.

También ayer se oficializó el cambio de conducción en la Dirección Provincial de Rentas (ATM). Allí, el contador público Héctor Rubén Chesani fue designado como nuevo titular del organismo en reemplazo de la contadora Eva María Belén Gregori, quien había sido designada mediante el Decreto N° 104 del 10 de diciembre de 2023 y conducía el organismo desde entonces.

La designación fue formalizada mediante el Decreto N° 1325, y establece que Chesani “reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñarse con responsabilidad y eficacia” al frente del organismo.

Así también, el médico e intendente de San Javier Matías Vilchez será el nuevo ministro de Acción Cooperativa en reemplazo de Liliana Rodríguez, quien deja el cargo que había asumido en 2023.

Según destacaron desde la Provincia, Vilchez cuenta con experiencia en gestión municipal y un perfil social, de gestor y desarrollista, con una trayectoria vinculada a políticas de salud, infraestructura y desarrollo local. Asumió su primer mandato como jefe comunal en diciembre de 2019 para luego ser reelecto en los cómics del 2023.

Dos intendentes a puestos provinciales

La reestructuración también incorpora al gabinete provincial a dos intendentes, en línea con lo ocurrido previamente con Carlos Sartori, actual ministro Coordinador de Gabinete.

De esta manera, el gobernador Hugo Passalacqua “reafirma su visión de trabajo conjunto entre los municipios y el gobierno provincial, sumando a la gestión a dirigentes con experiencia en la administración local”, destacaron desde la Provincia a través de un comunicado.