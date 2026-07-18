Productores piden se declare la emergencia yerbatera

Productores yerbateros, cosechadores, cooperativistas y directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) mantuvieron una reunión en Aristóbulo del Valle para analizar la crisis que atraviesa la actividad tras la desregulación nacional. Entre los principales planteos surgió la posibilidad de promover un proyecto de ley provincial de emergencia para el sector, medida destinada a proteger a la producción primaria ante la caída del precio de la hoja verde y el aumento sostenido de los costos.

La propuesta apareció luego que el Gobierno nacional rechazara el pedido del sector para restituir al Inym la facultad de fijar los precios de la materia prima. Días atrás, productores, cooperativas, secaderos, cosechadores y funcionarios misioneros plantearon esa necesidad al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ratificó la continuidad de la política impulsada por el DNU 70/23.

En ese contexto, los participantes coincidieron en que la situación económica continúa deteriorándose. Mientras los insumos registran incrementos permanentes, el valor que reciben los productores por la hoja verde permanece prácticamente estancado, profundizando la pérdida de rentabilidad de toda la cadena primaria.

Entre los participantes estuvo el integrante de APAM Hugo Sand, quien sostuvo que la salida de la crisis pasa por revertir la desregulación nacional. “Lo que necesitamos es que Javier Milei dé marcha atrás con ese decreto de necesidad y urgencia y devuelva toda la autoridad al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Dentro del Inym, en el marco legal, vamos a discutir los precios y salir adelante con nuestra actividad“, afirmó.