Misiones quedó habilitada para exportar yerba mate a la India

El mercado de la yerba de Misiones al mundo inicia una nueva apertura para la exportación del producto a gran escala tras la reciente aprobación de licencias fitosanitarias y regulatorias necesarias para la importación regular de yerba mate argentina a ese país.

La alianza comenzó a delinearse el año pasado, cuando el ministro de Agro y la Producción Facundo López Sartori y un grupo de empresas yerbateras viajaron a Bombay, India, donde mantuvieron reuniones para adecuar la producción a las exigencias regulatorias.

Tras el anuncio oficial de la aprobación de habilitaciones, Sartori destacó la medida en sus redes sociales y explicó: “Esta aprobación marca un cambio fundamental: ya no se trata de envíos de prueba, sino de una habilitación comercial que permite desarrollar operaciones de importación de manera regular, abriendo la posibilidad de abastecer ese mercado, a una escala mucho mayor”.

En el mismo posteo también agradeció a las empresas que, desde hace meses, vienen trabajando para alcanzar este objetivo y que hoy ya se encuentran preparando los primeros envíos destinados a clientes e importadores de la India.

“La apertura del mercado del país más poblado del mundo representa una oportunidad extraordinaria para seguir posicionando a nuestra yerba mate y generar más valor para toda la cadena productiva”, concluyó.

Uno de los aspectos que lo convierten en un mercado competitivo es que actualmente la India cuenta con más de 1.400 millones de habitantes con una arraigada cultura de infusiones como el chai.

En este sentido, la yerba mate se inserta como un producto gourmet saludable y adaptado a especias locales como el cardamomo, jengibre y masala, además de promover formatos fríos y tipo “latte”.

Posteriormente, el pasado primero de mayo, el gobernador Hugo Passalacqua anticipó el potencial de crecimiento del sector. En su discurso destacó el récord de exportaciones alcanzado y señaló a la India, Turquía, Siria y China como mercados clave en expansión para el producto misionero.

Sin embargo, el logro exportador contrasta con la compleja situación interna. En esa línea, el primero de mayo el gobernador criticó la desregulación de la actividad por el retiro del Estado nacional y la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para fijar precios, lo que genera asimetrías en la cadena y mantiene el valor de la hoja verde muy por debajo de los $700 que reclaman los productores.

Fuente: La Voz de Misiones