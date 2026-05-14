Otoño frío y soleado

Las condiciones estarán marcadas por la presencia de un sistema de alta presión que favorecerá jornadas secas, con nubosidad en disminución y temperaturas agradables por la tarde.

Para este martes se espera un amanecer fresco en gran parte de la provincia, mientras que hacia la tarde el ambiente se volverá templado. Los vientos predominantes del noreste favorecerán un leve ascenso térmico y mantendrán condiciones de estabilidad atmosférica.

Las temperaturas máximas alcanzarían los 21°C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima provincial se registraría en San Vicente con 5°C y una sensación térmica cercana a los 2°C. Además, habrá alta probabilidad de nieblas y neblinas durante las primeras horas del día.

El pronóstico indica que no se esperan precipitaciones y que la calidad del aire será buena en toda la provincia. Los vientos soplarán desde el sur y sureste con velocidades leves, aunque podrían registrarse ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

Para mañana- miércoles 13- se mantendrán las condiciones de estabilidad, con cielo mayormente despejado y pleno sol. El ambiente continuará fresco por la mañana y apenas templado durante la tarde, en una jornada típicamente otoñal.

En ese sentido, las máximas llegarían a 22°C en Eldorado, mientras que la temperatura mínima sería de 7°C en Leandro N. Alem. Los vientos del noreste y norte soplarán suaves, favoreciendo un clima seco y agradable.

Desde el organismo provincial remarcaron que la probabilidad de lluvias seguirá siendo muy baja durante ambos días. De esta manera, Misiones atravesará el inicio de semana con tiempo estable, mañanas frías y tardes ideales para actividades al aire libre.