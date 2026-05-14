Dass abrió retiros voluntarios para 50 trabajadores

La fábrica de zapatillas Dass, radicada en Eldorado, abrió un período para recibir solicitudes de retiros voluntarios para 50 trabajadores.

Desde hace varios meses la empresa viene afrontando dificultades por la falta de pedidos de sus clientes. En ese marco, había advertido que de no cambiar la situación, tenían trabajo asegurado solo hasta el mes de junio.

La producción de zapatillas atraviesa un momento crítico a nivel nacional, impulsado fundamentalmente por la apertura a las importaciones, que hace imposible competir con los precios internacionales. En enero de 2025, la propia empresa había anunciado el cierre de su planta en Coronel Suárez, Buenos Aires, por las mismas razones.

Dass llegó a emplear a más de 1.500 personas en Eldorado. Hoy quedan 230, por lo que, de concretarse los 50 retiros voluntarios, la dotación quedaría en 180 trabajadores.

El delegado gremial Gustavo Melgarejo aclaró que quienes acepten el retiro cobrarán el 100% de la indemnización que les corresponde, calculada bajo los criterios anteriores a la reforma laboral recientemente aprobada.

El futuro de la planta sigue siendo incierto. Las importaciones, la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios no configuran un panorama alentador para el sector.

Melgarejo, representante de UTICRA en una entrevista radial afirmó que el plan estará abierto hasta el viernes y en el se están inscribiendo hasta trabajadores de 18 años de antigüedad y que la reacción de estos trabajadores es diversa, «algunos sostienen que ya tienen emprendimientos para seguir por su propia cuenta, para otros es la incertidumbre total».

El representante gremial aseguró que el 90% de los trabajadores de DASS «tiene miedo de continuar ante la posibilidad de perder todo con la nueva reforma laboral». El plan de retiros voluntarios está funcionando de la siguiente manera: Quien se inscriba, queda automáticamente desvinculado de DASS y a las pocas horas debiera cobrar la totalidad de la indemnización.

En otro tramo de la charla radial, describió que el panorama laboral de la industria del calzado ingresó en un deterioro prácticamente terminal con despidos en la planta de Topper en Tucumán y cesantías también en las sucursales de Puma en La Rioja. El número que dio a continuación pinta un escenario desolador: en los últimos años, la industria del calzado pasó de 20.000 empleos a nivel nacional a tan solo 6.000 en la actualidad.

Abordado sobre la posibilidad de que Dass cierre en Eldorado, el riesgo «siempre está el año pasado cerró en Coronel Suárez y con la continuidad de la aplicación de estas políticas económicas nada está garantizado», alertó y dentro de un contexto de recesión galopante, el panorama de la fábrica que supo ser insignia de la calidad del calzado en el norte misionero es cada vez más sombrío.

Fuente: El Territorio y Up