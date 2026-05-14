Masivo acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria

Con una amplia participación de docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y organizaciones sociales, Posadas se sumó este martes a una nueva Marcha Federal Universitaria bajo la consigna “La universidad no se apaga”, en reclamo de mayor financiamiento para las universidades nacionales.

La movilización comenzó en el mástil ubicado sobre las avenidas Mitre y Uruguay, desde donde una columna de manifestantes avanzó por las calles céntricas de la capital misionera en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

La convocatoria fue impulsada por la Unión de Docentes Universitarios de Misiones (UDUM), ADUNaM, FEDUN, CONADUH, la Federación Nacional de Estudiantes y centros de estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), en el marco de una jornada de protesta replicada en distintos puntos del país.

Durante la marcha, los participantes reclamaron la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron sobre el impacto de los recortes presupuestarios en el funcionamiento de las universidades públicas, el deterioro salarial docente, la continuidad de becas estudiantiles y el mantenimiento de la infraestructura educativa.

Con banderas, carteles y cánticos, la movilización recorrió distintos sectores de Posadas y volvió a mostrar un fuerte respaldo de la comunidad universitaria misionera frente al escenario de ajuste nacional sobre el sistema educativo superior.

Desde las organizaciones convocantes destacaron el masivo acompañamiento registrado en la capital provincial y remarcaron que continuarán impulsando acciones para visibilizar la situación que atraviesan las universidades públicas en todo el país.