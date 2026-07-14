Argentina ya está en Atlanta

El Mundial 2026 entra en su recta decisiva con un verdadero duelo de potencias. España y Francia se enfrentan este martes por la primera semifinal del certamen, en un partido que definirá al primer finalista de la Copa del Mundo. El vencedor aguardará por el ganador del otro cruce de semifinales, que protagonizarán Argentina e Inglaterra el miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La selección española llega como uno de los equipos de mejor rendimiento del torneo. Terminó primera en el Grupo H tras superar a Uruguay, Arabia Saudita y empatar con Cabo Verde. Luego confirmó su candidatura en las rondas eliminatorias con un contundente 3-0 sobre Austria en los dieciseisavos de final, un trabajado 1-0 ante Portugal en octavos y un triunfo por 2-1 frente a Bélgica en cuartos.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se destacó por su posesión, intensidad y eficacia ofensiva, con figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Dani Olmo. En ataque, Mikel Oyarzabal con 4 goles y Mikel Merino con 2 aparecen entre sus principales goleadores del campeonato.

Francia, por su parte, volvió a mostrar la jerarquía de un plantel acostumbrado a disputar las instancias decisivas. Los dirigidos por Didier Deschamps lideraron el Grupo I con puntaje perfecto al vencer a Senegal, Noruega e Irak. En la fase eliminatoria dejaron en el camino a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0), sin recibir goles en esos tres encuentros. Con Kylian Mbappé como máxima referencia ofensiva, acompañado por Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Michael Olise, los franceses llegan invictos y con una de las defensas más sólidas del campeonato.

Mientras tanto, la selección argentina ya se encuentra en Atlanta, donde afrontará este martes su última jornada de preparación antes de la semifinal frente a Inglaterra. El plantel conducido por Lionel Scaloni llegó a la ciudad sede del encuentro tras finalizar su concentración y comenzará a ultimar los detalles tácticos para el choque del miércoles.

Como establece el protocolo de la FIFA, el entrenador brindará este martes una conferencia de prensa acompañado por uno de los futbolistas de la Selección, en la que analizará el presente del equipo y responderá sobre el esperado duelo ante los ingleses.