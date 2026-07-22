La Scaloneta llegará esta tarde a la Argentina

La Selección Argentina llegará al país esta tarde luego de su participación en el Mundial 2026, donde alcanzó la final y se quedó con el subcampeonato tras caer ante España por la minima diferencia, en el partido decisivo disputado este domingo.

La delegación albiceleste tiene previsto arribar a Buenos Aires, poniendo fin a una extensa estadía en Estados Unidos, México y Canadá, sedes de la Copa del Mundo.

No todos los futbolistas volverán junto al resto del plantel, ya que algunos jugadores viajarán directamente a otros destinos para sumarse a sus clubes o comenzar su período de descanso antes del inicio de una nueva temporada.

Más allá del resultado en la final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró una destacada actuación en el certamen y volverá al país luego de haber sido uno de los protagonistas del Mundial, alcanzando nuevamente la definición por el título.