El martes entra en vigencia el aumento del boleto urbano

La actualización tarifaria fue oficializada por la Comisión Ejecutiva del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano tras el proceso de audiencia y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. . Desde mañana martes, el boleto urbano costará $1.560 en Posadas y $1.670 en Garupá y Candelaria con SUBE Misionero, mientras que también se incrementarán las tarifas de los servicios interurbanos.

La Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano oficializó una nueva readecuación tarifaria para el servicio de transporte público de pasajeros que une Posadas, Garupá y Candelaria. La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 002, fechada el pasado viernes 17 de julio de 2026, y pone en vigencia los nuevos cuadros tarifarios para los servicios urbanos e interurbanos del área metropolitana.

Según establece la resolución, el incremento responde al impacto del proceso inflacionario sobre la estructura de costos del sistema, con aumentos en combustibles, insumos, salarios y servicios necesarios para garantizar el funcionamiento del transporte público.

Así quedaron las tarifas con SUBE o SUBÍ Misionero

Desde el 21 de julio de 2026, los pasajeros abonarán los siguientes valores utilizando la tarjeta electrónica:

Posadas: $1.560

$1.560 Garupá: $1.670

$1.670 Candelaria: $1.670

$1.670 Posadas – Garupá: $2.040

$2.040 Posadas – Candelaria: $2.380

$2.380 Candelaria – Garupá: $2.040

Tarifas sin SUBE o SUBÍ Misionero

Quienes utilicen el servicio sin la tarjeta electrónica deberán pagar: