Argentina confirmó 102 casos de hantavirus

El Hantavirus continúa generando preocupación sanitaria en Argentina, donde ya se confirmaron 102 casos durante la temporada epidemiológica 2025-2026, según informó el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

De acuerdo al reporte oficial, en las últimas dos semanas se notificó un nuevo caso correspondiente a una persona residente en la Provincia de Buenos Aires. El período relevado comprende desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la semana 17 de 2026.

La región Centro concentra actualmente el 54% de los contagios, principalmente en territorio bonaerense, donde se registraron 43 casos confirmados. Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se detectó en el NOA, con 0,60 casos cada 100 mil habitantes.

En el noroeste argentino se contabilizaron 36 casos, de los cuales el 83% corresponde a la provincia de Salta.

El informe oficial también actualizó la situación del brote detectado en el crucero MV Hondius. Hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo, seis de ellos confirmados y dos considerados probables. Además, se reportaron tres fallecimientos vinculados al brote.

Las autoridades sanitarias precisaron que estudios de PCR y secuenciación genómica realizados en laboratorios de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, presente en el sur de Argentina y Chile.

Por su parte, la ANLIS Malbrán indicó que la secuencia genética detectada en el crucero presenta un alto grado de similitud con cepas identificadas en Neuquén durante 2018.

No obstante, los investigadores aclararon que todavía no fue posible determinar el origen exacto del brote, ya que el caso índice no habría permanecido en zonas endémicas durante el período estimado de contagio.

Mientras avanza la investigación epidemiológica, el Ministerio de Salud de la Nación continúa trabajando junto a las provincias involucradas y reforzando la cooperación internacional mediante asistencia técnica y envío de insumos sanitarios.