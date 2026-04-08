Tormentas y fuerte descenso térmico

La provincia inicia la semana bajo alerta naranja por tormentas fuertes. El miércoles, un frente frío provocará un marcado descenso de temperatura.

Misiones arranca la semana con condiciones inestables y advertencia naranja vigente, especialmente para el sur provincial. Un frente estacionario, junto a un sistema de baja presión, desarrollará tormentas que podrían ser fuertes, con ráfagas intensas y caída aislada de granizo.

En el centro y norte se prevén chaparrones de menor intensidad, aunque no se descartan mejoras temporarias. Las temperaturas seguirán elevadas, con máximas de hasta 34°C y alta sensación térmica.