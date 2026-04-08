miércoles, abril 8, 2026
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Tormentas y fuerte descenso térmico

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La provincia inicia la semana bajo alerta naranja por tormentas fuertes. El miércoles, un frente frío provocará un marcado descenso de temperatura.

Misiones arranca la semana con condiciones inestables y advertencia naranja vigente, especialmente para el sur provincial. Un frente estacionario, junto a un sistema de baja presión, desarrollará tormentas que podrían ser fuertes, con ráfagas intensas y caída aislada de granizo.

En el centro y norte se prevén chaparrones de menor intensidad, aunque no se descartan mejoras temporarias. Las temperaturas seguirán elevadas, con máximas de hasta 34°C y alta sensación térmica.

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