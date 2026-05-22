Caso Loan: la Justicia reconstruyó el recorrido del niño antes del inicio del juicio

Un mes antes del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, jueces, fiscales, abogados y trece testigos realizaron una inspección ocular clave. El recorrido comenzó a las 10 en la casa de su abuela Catalina y tuvo su punto central en el naranjal de El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

El operativo incluyó también la zona donde apareció el botín y el hotel donde se alojaron los primos de Loan. En este sentido, la medida respondió a la necesidad del Tribunal Federal de Corrientes de adquirir un conocimiento directo y concreto del terreno. “Queremos conocer estos lugares, observar, percibir qué fue lo que pasó. Medir tiempos y todas las dimensiones geográficas, eso se pretende con la inspección”, explicaron fuentes judiciales a TN.

El objetivo del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue sumar una dimensión territorial y real a las futuras declaraciones de imputados y testigos. Además, buscó valorar con precisión los tiempos, distancias y circunstancias que rodearon la desaparición de Loan.

Por el MPF participaron la fiscal general subrogante Tamara Pourcel y el fiscal Juan Martín Mariño Fages, junto a los auxiliares Gabriel Romero Olivello, Nancy Vargas García y María Soledad Branchi. En el debate oral, el equipo estará encabezado por el fiscal general coordinador del Distrito Corrientes, Carlos Schaefer, donde intervinieron las demás partes y organismos vinculados al caso.

“Los testigos también van para dar un panorama al tribunal de lo que es identificar estos espacios y cómo fueron las circunstancias del caso. No van a brindar declaraciones testimoniales, pero vamos a pedir que les tomen juramento de decir la verdad por las manifestaciones que van a hacer”, detallaron desde la fiscalía.

Entre los puntos analizados figuraron la casa de la abuela Catalina, el naranjal donde se perdió el rastro de Loan, el Hotel Despertar del Iberá y la zona donde se halló el botín. Ese objeto habría sido “plantado” por el excomisario Walter Maciel, quien encabezó la búsqueda inicial.

El juicio y los principales acusados

El juicio comenzará el próximo 16 de junio y tendrá en el banquillo a María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y Walter Maciel. Todos están acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

En un segundo grupo se encuentran imputados por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos. Allí figuran Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Según la acusación, estas diez personas se habrían hecho pasar por miembros de la Fundación Dupuy para obstaculizar el avance de la causa.