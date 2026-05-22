Frío y heladas débiles

Misiones tendrá este miércoles una jornada marcada por el descenso térmico y la posibilidad de heladas débiles en sectores bajos de la provincia, de acuerdo a las proyecciones meteorológicas para la región del Litoral.

Las condiciones estarán acompañadas por cielo despejado durante gran parte de la madrugada y las primeras horas del día, favoreciendo un mayor enfriamiento.

Según el pronóstico, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 3 y 5 grados en distintos puntos del territorio misionero, especialmente en áreas rurales y zonas alejadas de los centros urbanos. El fenómeno también alcanzará al norte de Corrientes, mientras que Chaco y Formosa registrarían valores apenas superiores.

Especialistas indicaron que la escasa nubosidad permitirá una rápida pérdida de calor acumulado durante el día, generando condiciones propicias para la formación de escarcha en superficies expuestas. Ante este escenario, recomiendan extremar cuidados durante las primeras horas de la mañana, momento en el que se espera el pico más bajo de temperatura.

Entre las medidas preventivas, aconsejan utilizar varias capas de abrigo, evitar cambios bruscos de ambiente, mantener ventilados los espacios cerrados y consumir bebidas calientes para conservar el calor corporal. También sugieren prestar especial atención a niños pequeños y adultos mayores, considerados los grupos más sensibles frente al frío intenso.