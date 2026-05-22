Boca recibe hoy a Cruzeiro en una noche clave de la Copa Libertadores

Boca Juniors afrontará este martes un partido determinante frente a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un contexto marcado por la presión y la necesidad urgente de volver al triunfo.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en La Bombonera, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y VAR a cargo de su compatriota Ángel Arteaga.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega golpeado tras semanas complejas. A la reciente eliminación en el Torneo Apertura frente a Huracán se suman las derrotas consecutivas en la Libertadores ante Cruzeiro y Barcelona SC, resultados que dejaron al conjunto azul y oro en el tercer puesto del grupo y con muy poco margen de error.

Pese al panorama adverso, Boca todavía conserva chances concretas de clasificación e incluso podría terminar como líder de la zona si logra imponerse en los dos compromisos restantes.

Del otro lado, Cruzeiro llega como uno de los punteros del Grupo D junto a Universidad Católica, ambos con siete unidades. El conjunto brasileño viene de empatar sin goles ante el elenco chileno, aunque atraviesa una campaña irregular en el Brasileirao, donde se ubica en la parte baja de la tabla.

Posibles formaciones

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Palacios o Ángel Romero.

DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge.

DT: Artur Jorge.