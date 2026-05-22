River y Belgrano definirán el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 ya tiene a sus dos finalistas. River Plate y Belgrano se enfrentarán por el título luego de superar sus respectivas semifinales durante el fin de semana.

La gran final se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

River fu el primero en sacar boleto a la definición tras vencer 1-0 a Rosario Central en el estadio Monumental. El único gol del partido lo convirtió Facundo Colidio en el segundo tiempo, luego de un penal sancionado por una mano en el área rival.

El encuentro tuvo varias emociones. A los 13 minutos, Sebastián Driussi salió lesionado y encendió las alarmas en el equipo de Eduardo Coudet. Más tarde, el arquero Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel y mantuvo el empate parcial. Sin embargo, Colidio terminó marcando el tanto decisivo para meter al Millonario en una nueva final.

Por el otro lado del cuadro, Belgrano protagonizó una semifinal dramática ante Argentinos Juniors en La Paternal. El Bicho comenzó ganando gracias a un gol del misionero Facundo Jainikoski, una de las figuras del encuentro.

Cuando parecía que Argentinos se quedaba con la clasificación, apareció Nicolás Fernández para marcar el 1-1 agónico a los 49 minutos del segundo tiempo y llevar la serie al alargue. Tras el empate en el tiempo suplementario, el Pirata se impuso 4-3 en la tanda de penales y consiguió el pase a la final.

De esta manera, River y Belgrano se enfrentarán en Córdoba en busca del primer gran título de la temporada 2026 del fútbol argentino.

Día: domingo 24 de mayo

Horario: 15:30

Árbitro: por definir

VAR: por definir

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

TV: ESPN Premium y TNT Sports