La provincia tendrá el Día de la Mujer Rural Misionera

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves la incorporación del Día de la Mujer Rural Misionera a la Ley de Mujeres en Contextos de Ruralidad. La fecha será conmemorada cada 15 de octubre y busca reconocer el aporte de las mujeres rurales a la producción, el arraigo, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las comunidades misioneras. La ley instituye el 15 de octubre de cada año como fecha de reconocimiento y homenaje a las mujeres rurales de la provincia, destacando su aporte a la producción de alimentos, la seguridad y soberanía alimentaria, el fortalecimiento comunitario y el desarrollo sostenible.

La iniciativa también promueve acciones de visibilización y reconocimiento de las tareas que realizan las mujeres en contextos de ruralidad, así como el fortalecimiento del liderazgo comunitario y la generación de espacios de participación.

La normativa establece que, durante el mes previo a la conmemoración, se desarrollen talleres, encuentros de reflexión y actividades culturales en distintos municipios de la provincia, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias, nuevas ideas y acciones comunitarias.

Durante el debate legislativo, la diputada Carolina Butvilofski expresó: “Esta no es una fecha más, es una decisión política de reconocimiento hacia esas mujeres que muchas veces no aparecen en los grandes discursos, pero que sostienen la chacra, la familia, la producción, la feria, la comunidad y la identidad profunda de Misiones”.

“La mujer rural misionera es tierra, alimento y arraigo. Es quien siembra, cosecha, cuida, emprende y transmite saberes, defendiendo el agua, la biodiversidad y una forma misionera de producir con identidad y amor por la tierra”, sostuvo.

“Cuando reconocemos a una mujer rural, reconocemos a la chacra misionera, al arraigo y a un modelo de provincia que entiende que el verdadero desarrollo empieza allí donde una familia puede quedarse, producir y proyectar futuro en su propia tierra”, manifestó.