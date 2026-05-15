La inflación fue de 2,6% en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó ayer que la inflación de abril fue del 2,6%, una cifra inferior a la registrada en marzo, cuando había alcanzado el 3,4%. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va del año y una variación interanual del 32,4%.

Con este dato, el indicador interrumpió la tendencia alcista que mantenía desde hacía diez meses. Sin embargo, la inflación acumulada durante el primer cuatrimestre ya superó la meta prevista por el Ministerio de Economía en el presupuesto 2026 para todo el año.

Según el informe oficial, la categoría que registró el mayor aumento en abril fue la de precios Regulados, con una suba del 4,7%, impulsada principalmente por los incrementos en transporte y electricidad. En tanto, el IPC núcleo avanzó un 2,3%, con aumentos vinculados a alquileres, servicios para la vivienda y comidas fuera del hogar.

Por otra parte, los precios Estacionales no mostraron variaciones durante el mes. Desde el Indec señalaron que las subas en indumentaria por el cambio de temporada fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

El resultado de abril estuvo en línea con las estimaciones de las consultoras privadas y las previsiones del equipo económico nacional, que proyectaban una inflación mensual de entre 2,4% y 2,8%.