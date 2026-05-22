viernes, mayo 22, 2026
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Mañanas frías, tardes agradables

Argenta Plus

El ingreso de una masa de aire frío consolidó condiciones de estabilidad atmosférica en toda la provincia, con mañanas frías, baja nubosidad y tardes agradables bajo cielo despejado.

La estabilidad atmosférica dominará la jornada de este martes con cielo mayormente despejado y escasa nubosidad. El aire frío provocará un marcado descenso térmico durante la mañana, aunque hacia la tarde el ambiente se tornará más agradable con temperaturas templadas y presencia de sol.

La temperatura máxima estimada será de 19°C en Iguazú, mientras que la mínima provincial descendería hasta los 5°C en Aristóbulo del Valle.

En tanto, el miércoles el dominio de un sistema de alta presión mantendrá condiciones de estabilidad, con baja cobertura nubosa y amplitud térmica marcada. El amanecer volverá a sentirse frío en toda la provincia, mientras que por la tarde el tiempo se presentará agradable y seco.

La temperatura máxima estimada alcanzará los 19°C en Eldorado, mientras que la mínima provincial descendería hasta los 5°C en San Pedro, consolidando un escenario de características invernales en Misiones.

También te puede gustar

Argentina silbada, Paraguay festeja

Argenta Plus

El libro “El ochenta y tres” en Oberá

Argenta Plus

Martes caluroso

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *