Así estará el tiempo en Misiones en nochebuena y Navidad

La Dirección de Alerta Temprana señaló que este escenario de inestabilidad por la que Misiones transita en este fin de semana podría extenderse durante los próximos días.

Según el último reporte, para el miércoles 24 de diciembre se prevé una “tendencia hacia un incremento de la inestabilidad con nuevas lluvias y tormentas desde la madrugada y hasta la noche para toda la provincia”.

“La acción de un área de baja presión junto a corrientes de aire húmedo provenientes de la cuenca amazónica, provee condiciones para el desarrollo de un patrón típico de tormentas de verano con mejoras intermedias“, informó Alerta Temprana.

Por lo que se espera que llueva entre 2 y 65 milímetros en toda la provincia, con una probabilidad de precipitación del 20 al 70 por ciento. La velocidad del viento proveniente del noreste sería de entre 2 y 14 km/h, con ráfagas de hasta 30 30 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la máxima estimada es de 29° C para Puerto Iguazú y la mínima sería de 20° C para Bernardo de Irigoyen.

En tanto, para el jueves 25 de diciembre “se prevé que llueva, es prácticamente seguro”, afirmó Favio Cabello, meteorólogo de la Opad a medios locales.