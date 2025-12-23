Inicio de semana inestable en Misiones
El inicio de la semana estará marcado por condiciones de tiempo inestable en toda la provincia de Misiones. Según el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, se esperan lluvias y tormentas desde la madrugada del lunes, con mejoras temporarias pero sin una estabilización definitiva al menos hasta el miércoles.
Para este lunesse anticipa otra jornada de lluvias y tormentas desde las primeras horas del día. En las zonas norte y centro se prevén precipitaciones intermitentes y cielos con nubosidad variable, mientras que en el sur provincial las lluvias y tormentas se mantendrán con mayor intensidad hasta la tarde-noche.
La aproximación de un frente frío desde el océano Atlántico favorecerá la continuidad de la inestabilidad, con acumulados que podrían alcanzar entre 2 y 30 milímetros. Los vientos soplarán del norte y noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.
Las temperaturas seguirán elevadas: la máxima provincial se estima en 30 °C en Puerto Iguazú, con una sensación térmica que podría alcanzar los 36 °C, mientras que la mínima rondará los 20 °C en San Pedro.
Sigue el mal tiempo
El martes 23 continuará el panorama inestable, con lluvias y tormentas eléctricas desde la madrugada y extendiéndose hasta la noche. Un área de baja presión, combinada con un importante flujo de humedad en altura, favorecerá la formación de nuevas tormentas. Se esperan precipitaciones de entre 2 y 25 milímetros, con vientos variables del noroeste y noreste y ráfagas moderadas a fuertes. Las temperaturas mostrarán un leve descenso: la máxima provincial se ubicará en torno a los 28 °C en Montecarlo y la mínima será de 21 °C en San Vicente.
Para el miércoles 24 de diciembre, la tendencia indica un nuevo incremento de la inestabilidad en toda la provincia. Se prevén lluvias y tormentas desde la madrugada y hasta la noche, con mejoras temporarias.
La influencia de un área de baja presión y el ingreso de aire húmedo desde la cuenca amazónica generarán un escenario típico de tormentas de verano. Los acumulados podrían ser más significativos, con valores de entre 2 y 65 milímetros. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios: la máxima alcanzaría los 29 °C en Puerto Iguazú y la mínima descendería a 20 °C en Bernardo de Irigoyen.
Desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse informados ante eventuales alertas, especialmente por la probabilidad de tormentas fuertes y ráfagas de viento durante el comienzo de la semana.