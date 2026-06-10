Confirman que el receso escolar invernal en Misiones será del 13 al 24 de julio

En Misiones, las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el 13 y el 24 de julio, de acuerdo con lo confirmado por el Ministerio de Educación provincial. De esta manera, los estudiantes tendrán dos semanas de descanso antes de retomar las actividades en la segunda parte del ciclo lectivo.

La provincia formará parte del grupo de jurisdicciones que comenzarán el receso el lunes 13 de julio. La medida se enmarca en el esquema nacional que establece períodos escalonados para las distintas regiones del país, con el objetivo de ordenar el calendario educativo y facilitar la organización de múltiples actividades.

Si bien cada provincia tiene autonomía para definir aspectos de su cronograma escolar, todas deben cumplir con los lineamientos acordados a nivel nacional, entre ellos garantizar un mínimo de 190 días de clases. Para ello, las autoridades contemplan factores como las condiciones climáticas, las características geográficas y las necesidades de cada sistema educativo.

La confirmación de las fechas también resulta importante para las familias y para el sector turístico, que suele preparar propuestas especiales durante el receso.