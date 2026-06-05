Murió el Indio Solari a los 77 años
Este viernes murió el cantante Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos. Tenía 77 años y padecía Parkinson.
El cantante, conocido por su bajo perfil y su esquiva relación con los medios tradicionales, murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió en Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.
Construyó una obra caracterizada por la ambigüedad poética, la crítica social y la independencia respecto de la industria musical. Tanto con Los Redondos como en su etapa solista, reunió algunas de las mayores convocatorias de la historia del rock nacional.
Cronología artística de Carlos «Indio» Solari
- 1949
Nace Carlos Alberto Solari el 17 de enero en Paraná, provincia de Entre Ríos. Crece y desarrolla gran parte de su formación artística en La Plata. (Wikipedia)
- 1975-1976 Junto a Skay Beilinson comienza a gestarse el proyecto artístico que derivará en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock argentino. (Wikipedia)
- 1977-1978
Los Redondos realizan sus primeras presentaciones. La propuesta inicial mezclaba rock, teatro, performance, circo y contracultura, una estética inédita para la época. (Wikipedia)
- 1985
Publicación de Gulp!, el primer disco de estudio de la banda. Canciones como «La Bestia Pop» y «Superlógico» comienzan a construir el mito ricotero. (Wikipedia)
- 1986
Sale Oktubre, considerado por críticos y seguidores una de las obras fundamentales del rock argentino. (Wikipedia)
- 1988
Lanzamiento de Un baión para el ojo idiota, que consolida el crecimiento de la banda. (Wikipedia)
- 1989
Publicación de ¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado.
Los tres recitales en Obras Sanitarias marcan el salto definitivo de Los Redondos a la masividad. (Wikipedia)
- 1991
Editan La mosca y la sopa, uno de los discos más populares de su carrera. (Wikipedia)
- 1993
Publicación del doble álbum Lobo suelto, cordero atado, que profundiza la expansión artística y conceptual del grupo. (Wikipedia)
- 1996
Sale Luzbelito, una de las obras más celebradas de la banda. (Wikipedia)
- 1998
Los Redondos incorporan elementos electrónicos en Último bondi a Finisterre, abriendo una nueva etapa sonora. (Wikipedia)
- 2000
Lanzamiento de Momo Sampler.
La banda ofrece en el estadio Monumental uno de los recitales más multitudinarios de la historia del rock argentino. (Wikipedia)
- 2001
Se anuncia la separación definitiva de Los Redondos, cerrando una de las etapas más trascendentes de la música popular argentina. (Wikipedia)
- 2004
Debuta como solista con El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. (Wikipedia)
- 2007
Publica Porco Rex, consolidando su carrera fuera de Los Redondos. (Wikipedia)
- 2010
Lanza El perfume de la tempestad. (Wikipedia)
- 2013
Sale Pajaritos, bravos muchachitos, que incluye colaboraciones con exintegrantes de Los Redondos. (Wikipedia)
- 2017
Encabeza en Olavarría uno de los recitales más multitudinarios de la historia del rock argentino, con una convocatoria estimada en más de 250.000 personas. El espectáculo queda marcado por una tragedia que provoca dos muertes. (Wikipedia)
- 2018
Publica El ruiseñor, el amor y la muerte, último trabajo de estudio editado hasta la actualidad. (Wikipedia)
- Desde 2017 en adelante
Debido al avance del Parkinson, reduce las actuaciones en vivo y concentra su actividad en grabaciones, publicaciones literarias y proyectos artísticos vinculados a Los Fundamentalistas. (Wikipedia)