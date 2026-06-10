La provincia de Misiones transitará este lunes una jornada con inestabilidad parcial, precipitaciones dispersas durante la madrugada que se intensificarán hacia la tarde, especialmente en las zonas sur y centro del territorio, según informó la Dirección General de Alerta Temprana.

Un sistema de baja presión, sumado al ingreso de flujos de humedad, provocará lluvias de intensidad variable. Los mayores volúmenes se esperan en el sur provincial. Las temperaturas mínimas se registrarán hacia el final del día.

Los acumulados de precipitación estimados oscilan entre 7 y 14 milímetros, con una probabilidad de lluvia del 25% al 68%. La probabilidad de nieblas y neblinas será media durante la jornada.

Los vientos soplarán del noreste, norte y noroeste con velocidades de entre 3 y 16 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar de 15 a 30 kilómetros por hora. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, Puerto Iguazú será la localidad más cálida con una máxima de 24°C, mientras que Bernardo de Irigoyen registrará la mínima más baja con 13°C al amanecer.